Martedì 25 agosto 2020 - 12:23

Flavio Briatore ricoverato per COVID-19 al San Raffaele

Lo ha rivelato "l'Espresso"

Roma, 25 ago. (askanews) – Secondo “l’Espresso”, l’imprenditore Flavio Briatore si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per Covid-19. Sempre secondo “l’Espresso” Briatore è arrivato nel nosocomio milanese lunedì. Non si trova in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”.

