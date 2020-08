Martedì 25 agosto 2020 - 11:59

Altri 52 positivi al coronavirus al Billionaire di Briatore

Chiude il Sottovento

Nel locale di Briatore salgono a 63 membri dello staff contagiati Roma, 25 ago. (askanews) – In Sardegna riesplode il caso Biollionaire: come riporta “L’Unione Sarda”, il laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari ha concluso i test sui dipendenti, riscontrando altri 52 positivi nel locale esclusivo di Flavio Briatore, chiuso il 17 agosto in aperta polemica con l’ordinanza del sindaco Roberto Ragnedda. Diventano così 63 i membri dello staff contagiati.Ieri inoltre un altro locale dei vip, il Sottovento Club di Porto Cervo, ha annunciato la chiusura dopo aver appreso di un caso di positività all’interno dello staff.

