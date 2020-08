Lunedì 24 agosto 2020 - 11:30

Le 3 condizioni della Sardegna per fare i tamponi agli imbarchi

A carico del governo

Cagliari, 24 ago. (askanews) – Accordo sui test agli imbarchi? Sì, ma a patto che rispetti tre criteri non derogabili. Sono le condizioni dalla Regione Sardegna al Governo per raggiungere un’intesa che per ora riguarda soprattutto il Lazio, ma che potrebbe coinvolgere anche altre Regioni se non proprio tutta Italia.

“I controlli devono essere sotto l’egida e a carico del governo”, dice l’assessore alla Salute dell’Isola Mario Nieddu. Seconda condizione: “I passeggeri di tutti i voli e le imbarcazioni in partenza per la Sardegna vanno sottoposti a tampone rapido”. E ultimo concetto: “Un protocollo per il rientro in sicurezza nelle loro abitazioni dei positivi. Nel caso non sia possibile e fosse necessaria la quarantena in Sardegna, deve essere a spese del governo”.

L’assessore sardo si dice fiducioso sull’intesa: “Si può raggiungere in tempi rapidi perché il governo mi sembra interessato”.

