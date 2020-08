Sabato 22 agosto 2020 - 10:56

“Vergognose le speculazioni denunciate dall’Anac” (Domenico Arcuri)

Insormontabile di diritto alla salute dei cittadini

Roma, 22 ago. (askanews) – “Ho già detto che si tratta di vergognose speculazioni e che la libertà del mercato ha un limite insormontabile: il diritto alla salute dei cittadini. Da sempre aleggia nella storia delle emergenze la consapevolezza o il sospetto che siano un grande affare per pochi a scapito della vita di molti. Non a caso da quando mi sono insediato e mi sono trovato ad acquistare dispositivi di sicurezza o strumenti di cura, tutte le volte che ho potuto l’ho fatto attraverso lo strumento delle gare europee. Gare accelerate, che sono garanzia di tracciabilità e trasparenza. E non ero obbligato a farlo”. Lo dice il Commissiario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in una intervista a La Stampa, parlando dell’indagine avviata dall’Anac sui prezzi di acquisto dei Dpi durante l’emergenza.

