Sabato 22 agosto 2020 - 12:11

Strage Ustica, legale vittime:”Pista palestinese è depistaggio”

Osnato:"In indagini nessuna traccia, ne parla solo Giovanardi"

Palermo, 22 ago. (askanews) – “E’ una manovra di depistaggio che conferma i depistaggi accertarti in sede giudiziaria. E’ una speculazione sulla vita di 81 persone per avere un poco di ritorno mediatico. Punto e basta”. Così l’avvocato Daniele Osnato che assiste 140 parenti delle 81 vittime della strage di Ustica, commenta ad Askanews la notizia pubblicata oggi da La Stampa.

“Questi sono documenti segretissimi che non riguardano la strage di Ustica ma il terrorismo palestinese che non ha neppure rivendicato l’attentato. Che ci sia un rapporto che dice che i palestinesi sono incavolati non significa che siano stati loro. La cosa più importante è che non hanno mai rivendicato. In 40 anni di indagini e processi non c’è mai stata una traccia seria che portasse verso i palestinesi. Ne parla solo Giovanardià” conclude Osnato.