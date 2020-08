Venerdì 21 agosto 2020 - 17:16

E’ di nuovo boom di contagi da coronavirus in Italia

I dati del ministero della Salute

Roma, 21 ago. (askanews) – Risultano 947 nuovi casi di positività al coronavirus, 9 decessi; su 71.996 tamponi fatti (5.446 in meno rispetto a ieri) in 24 ore. Sono i dati principali del bollettino quotidiano pubblicato sul sito del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 845, sei i decessi, e l’incremento dei tamponi rispetto al giorno precedente era stato di 6.347 (77.442 tamponi rispetto ai 71.095 di mercoledì). I ricoveri per Covid-19 passano in Italia da 883 ieri a 919 oggi (+36), i ricoveri in terapia intensiva da 68 a 69, le persone in isolamento domiciliare da 15.063 a 15.690.

