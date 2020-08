Mercoledì 19 agosto 2020 - 17:30

Salgono i contagi a quota 642, i decessi sono 7 in più rispetto a ieri

A fronte di 17.119 tamponi in più

Roma, 19 ago. (askanews) – Brusco balzo in alto dei contagi nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del bollettino pubblicato su sito del ministero della Salute i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 642, a fronte però di un numero elevato di tamponi 71.095, 17.119 in più rispetto a ieri, quando l’aumento dei casi si era fermato a +403. Sette i nuovi decessi registrati, ieri erano stati cinque. Sono 35.412 in totale i deceduti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 364 guariti-dimessi in più.

Sono 866 le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, ieri erano 843. Nelle terapie intensive sono assistite 66 persone, 8 più di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 14.428 persone, 240 più di ieri. Complessivamente gli attuali positivi sono 15360, 271 più di ieri.

Sono stati 71.095, ben 17.119 in più di ieri, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia per individuare i nuovi 642 casi di Covid-19. Il notevole incremento di tamponi di ieri porta a 7.713.154 in numero complessivo di quelli effettuati dall’inizio della pandemia. Le ricerche di positivi attraverso il sospetto diagnostico hanno consentito, fino ad oggi, di individuare 225.215 casi, mentre grazie alle attività di screening sono stati scoperti 30.063 positivi al Covid-19.

