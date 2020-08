Martedì 18 agosto 2020 - 17:36

Risalgono i nuovi casi di coronavirus in Italia: +403 e 5 morti

Ieri l'incremento era stato di 320 nuovi casi

Roma, 18 ago. (askanews) – In aumento i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 403 nelle ultime 24 ore, mentre ieri l’incremento era stato di 320. Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 53.976 tamponi, ieri erano stati fatti solo 30.666. Lo riporta il bollettino quotidiano sulla situazione del covid-19 in Italia pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Il totale dei casi di coronavirus in Italia registra così quota 254.636 dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono 5 i morti per coronavirus in Italia, ieri erano stati quattro. Il totale delle persone decedute arriva a quota 35.405 dall’inizio dell’epidemia.

Gtu/Int9