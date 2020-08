Martedì 18 agosto 2020 - 16:06

In Lombardia nessun decesso e 50 nuovi positivi

In provincia di Milano 15 casi. Cinque province a zero contagi

Milano, 18 ago. (askanews) – Nessun nuovo decesso in Lombardia per Covid 19 nelle ultime 24 ore, mentre sono 50 i nuovi casi positivi su 5.548 tamponi effettuati (1.423.476 il totale di quelli effettuti dall’inizio della pandemia). E’ quanto si legge nel consueto bollettino della Regione Lombardia. Dei 50 nuovi casi individuati 6, precisa la Regione, sono debolmente positivi e uno rilevato a seguito di test sierologico.

Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva (14) mentre salgono a 150 quelli non in terapia intensiva (150). Il totale dei guariti/dimessi è di 75.319 (+71), di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti.

A livello provinciale, nelle ultime 24 ore non si registra alcun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese. Mentre in provincia di Milano i nuovi casi sono saliti a 15, di cui 7 in città; a Bergamo 13; Brescia, Como e Monza e Brianza 4 a testa; 6 a Mantova e 3 a Pavia.

Mlo/Int9