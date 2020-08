Domenica 16 agosto 2020 - 12:43

“Non dimentichiamo chi ha perso il lavoro per il Covid” (Papa Francesco)

"Pausa estiva sia accompagnata da carità e vicinanza a famiglie"

Milano, 16 ago. (askanews) – “In questi giorni di ferie” non dimentichiamo “i problemi per il Covid in tante famiglie che non hanno lavoro, che hanno perso il lavoro e non hanno da mangiare. Le nostre pause estive siano accompagnate dalla carità e dalla vicinanza a queste famiglie”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus a Piazza San Pietro.

Francesco ha poi rivolto un appello sulla situazione in Bielorussia: “Seguo con attenzione la situazione post-elettorale in Bielorussia e faccio appello al dialogo, al rifiuto della violenza e chiedo il rispetto della giustizia.

Affido tutti i bielorussi alla protezione della Madonna, regina della pace”.

Mda/Int9