Domenica 16 agosto 2020 - 15:45

In Lombardia 61 nuovi contagi e 3 decessi

Aumentano guariti e dimessi

Milano, 16 ago. (askanews) – Sono 61 i nuovi casi positivi rilevati in Lombardia, a fronte di 4.882 tamponi effettuati. Tre i nuovi decessi, per un totale di 16.840. Aumenta di 38 unità la somma tra guariti e dimessi. In terapia intensiva rimangono 13 persone, una in più di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 147 (-2).

I nuovi casi per provincia: Milano: 25, di cui 15 a Milano città; Monza/Brianza e Bergamo: 5; Brescia: 9; Lecco e Varese 2, Mantova 3, Como e Sondrio: 1; Cremona, Lodi e Pavia 0.

Mda/Int9