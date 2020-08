Giovedì 13 agosto 2020 - 17:42

Coronavirus, Veneto supera Lombardia, terza Liguria

La Valle d'Aosta oggi unica regione con nessun nuovo caso

Roma, 13 ago. (askanews) – Il Veneto supera la Lombardia nel numero di casi di coronavirus: oggi il Veneto registra 84 nuovi casi (erano 60 ieri) e la Lombardia 74 (ieri 102). Terza regione la Liguria con 63 nuovi positivi (ieri erano 26), quarta la Sicilia con 42 nuovi casi (ieri erano 29).

E’ quanto si legge nel quotidiano bollettino sulla situazione del covid-19 in Italia pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Solo la Valle d’Aosta oggi non presenta nuovi casi positivi. Ieri zero casi erano stati registrati in Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, oltre che nella provincia autonoma di Trento.