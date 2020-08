Mercoledì 12 agosto 2020 - 19:03

Migranti, Gabrielli: folle immaginare di accogliere tutti

"Chi è illegittimamente in Italia deve tornare a casa"

Roma, 12 ago. (askanews) – “L’emergenza immigrazione deve essere affrontata in maniera complessiva. C’è un problema di flussi che vanno regolati, c’è un problema di rimpatri che vanno fatti e c’è un problema di integrazione che deve essere avviata. Purtroppo nel nostro Paese da troppo tempo non ci sono flussi legali e quindi si è intrapresa questa che io continuo a sostenere, una folle strada di immaginare che tutto possa essere gestito con la protezione umanitaria mettendo in questo circuito persone che noi abbiamo la certezza non gli verrà mai riconosciuta la protezione umanitaria”. Lo ha detto il capo della Polizia, Direttore generale di Pubblica sicurezza, Franco Gabrielli a “Incontri al Caffè de La Versiliana”.

Secondo Gabrielli si inseriscono nel circuito”soggetti che molto spesso vivono una condizione limbica, non di prospettiva, che alla fine saranno destinati a alimentare quelle sacche di marginalità che impatteranno inevitabilmente sui temi della sicurezza di questo paese”. E poi “c’è un tema di rimpatri. Io ho sempre guardato un grande diffidenza il buonismo di chi immagina che si possano accogliere tutti, è una condizione irrealizzabile ed è una condizione anche per certi aspetti ipocrita. Le persone che non sono legittimamente nel nostro paese e a maggior ragione le persone che delinquono devono tornare al loro paese ma per fare questo per fare questo ci vogliono seri e strutturati accordi internazionali”.