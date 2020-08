Mercoledì 12 agosto 2020 - 15:58

Covid, Musumeci: quarantena chi rientra da Malta, Spagna e Grecia

La nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana

Palermo, 12 ago. (askanews) – “Abbiamo serie preoccupazioni per quello che avviene a Malta, in Grecia e in Spagna. Per cui i siciliani che rientrano nell’isola provenienti da questi Paesi devono sottoporsi a una sorta di quarantena volontaria alla fine della quale devono sottoporsi alla prova del tampone”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo come ospite al TgR Sicilia.

“E’ un sacrificio che dobbiamo necessariamente chiedere – ha detto Musumeci -. Per i lavoratori pendolari tra questi Paesi c’è l’obbligo di doversi registrare al sito SiciliaSiCura e naturalmente vengono tenuti sotto controllo dai servizi sanitari, perchè in caso di allarme si possa intervenire tempestivamente. C’è necessità di portare obbligatoriamente la mascherina anche negli ambienti esterni, se non hai la certezza di mantenere un metro di distanza da un interlocutore che non sia un parente”.