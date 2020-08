Mercoledì 12 agosto 2020 - 21:09

Coronavirus: test a chi rientra da Croazia, Spagna, Malta, Grecia

Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza

Roma, 12 ago. (askanews) – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito”. Lo ha annunciato su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti”, ha concluso.

Gca