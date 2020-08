Martedì 11 agosto 2020 - 11:06

Nuovi casi a Carloforte (in Sardegna) dopo i primi 9 contagiati

Dopo i nove accertati e gli oltre 400 tamponi effettuati

Cagliari, 11 ago. (askanews) – Ci sono altri casi di contagio a Carloforte, centro sardo. Lo ha dichiarato il sindaco Salvatore Puggioni a seguito degli oltre 400 tamponi effettuati in seguito alla scoperta delle nove persone affette da Coronavirus nell’isola tabarchina della Sardegna. “Non abbiamo ancora i dati definitivi – ha detto il sindaco – ma da quanto siamo venuti a sapere ci sono alcuni nuovi casi. Si parla di un numero ridotto, ma non sappiamo ancora bene quanti visto che non sono stati ancora ‘processati’ alcuni tamponi”.

Il monitoraggio, messo a punto da Ats e Comune, eseguito ieri mattina è stato effettuato con i prelievi effettuati dal personale medico senza far scendere le persone dall’auto e ha riguardato le persone che si trovavano in discoteca la notte del 31 luglio. “Sono molto soddisfatto della risposta che mi hanno atto i cittadini – ha detto ancora il primo cittadino all’Unionesarda.it – una risposta fortemente positiva, i genitori e gli stessi ragazzi hanno compreso l’importanza di questo monitoraggio e hanno agito con grande solidarietà e responsabilità. Il servizio svolto dall’Ats Igiene pubblica è stato eccellente, adesso aspettiamo i risultati definitivi”.

Boi/Int9