Lunedì 10 agosto 2020 - 11:10

Parziale lockdown a Carloforte (in Sardegna) dopo 9 casi positivi

Stop ai mercati e locali chiusi alle 24

Cagliari, 10 ago. (askanews) – Locali chiusi dopo le 24, eventi sospesi e stop ai mercatini. E, ovviamente, tamponi a tappeto per tutte le persone ritenute a rischio. Scattano le restrizioni a Carloforte dopo la conferma di altri cinque giovani positivi e il conto che arriva a nove in una sola settimana. Primo caso in Italia, nell’isola tabarchina è stato deciso un nuovo (parziale) lockdown per arginare potenziali contagi. Locali chiusi dopo le 24, eventi sospesi e stop ai mercatini. E, ovviamente, tamponi a tappeto per tutte le persone ritenute a rischio.

“Adesso occorre che tutti agiscano con la massima responsabilità – ha detto il sindaco Tore Puggioni a L’Unione Sarda.it dopo aver annunciato i nuovi casi di positività al virus – l’Ats ha accertato che questi cinque ragazzi, che fanno parte degli ultimi quindici sottoposti al tampone, hanno passato la serata nella discoteca ‘Marlin-Diva’ dell’isola. Ora è fondamentale che tutte le persone che quella sera sono state in discoteca si sottopongano a tampone”.

Qualche giorno tanti giovani hanno partecipato a una festa privata nell’ex ristorante del Fraganà e si teme che anche in quell’occasione il virus abbia trovato campo libero per diffondersi.

“Anche i ragazzi che hanno partecipato a quella festa sono invitati a presentarsi per sottoporsi al tampone – ha infatti puntualizzato il sindaco – lo scenario è cambiato e dobbiamo favorire tutte le iniziative che tutelano la salute pubblica anche a costo di scegliere dolorosamente di dover applicare misure ancora più restrittive”.

Boi/Int9