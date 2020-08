Lunedì 10 agosto 2020 - 19:49

Elezioni, Virgina Raggi si ricandida sindaco di Roma

Assessore De Santis: giochi di palazzo e alchimie non ci appartengono

Roma, 10 ago. (askanews) – “Oggi Virginia Raggi ha annunciato che si ricandiderà come sindaco di Roma. I giochi di palazzo e le alchimie vecchia maniera non ci appartengono e mai ci apparterranno. Siamo fedeli amanti di chiarezza e trasparenza: per questo la Sindaca comunica la sua volontà senza tanti fronzoli e giochi di parole”. Lo scrive su Facebook l’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis.

“Ora gli altri potranno proseguire con tentativi di inciucio e manovre maldestre. Noi, invece, siamo determinati a proseguire nel nostro percorso lineare, distante anni luce da qualsiasi portatore di interesse. A differenza degli altri non abbiamo mai dovuto rendere conto a nessuno, se non ai cittadini. La prima fase è stata dedicata al risanamento e alla rimessa in moto della macchina. Ora puntiamo ad accelerare con forza: avere le mani libere, sempre, è un valore aggiunto senza eguali”.