Sabato 8 agosto 2020 - 18:02

Trovato cadavere donna nel Messinese, si teme per Viviana Parisi

La di 43enne scomparsa da lunedì col figlio di 4 anni

Palermo, 8 ago. (askanews) – Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto questo pomeriggio nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, dove da lunedì scorso si cercano la dj 43enne Viviana Parisi, e il figlio Gioele, di 4. Il cadavere è irriconoscibile è solo il dna ne potrà rivelare l’identità. Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza da dove è stata ritrovare l’auto di Viviana Parisi, abbandonata sull’autostrada Messina-Palermo, con dentro borsa e documenti della donna.

Originaria del Torinese, Viviana vive con il marito, anche lui dj, a Venetico, in provincia di Messina. È da lì si è allontanata lunedì scorso dicendo di volere andare in un centro commerciale di Milazzo per comprare un paio di scarpe al figlio. Che era con lei. Da allora più nessuna notizia dei due.