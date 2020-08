Sabato 8 agosto 2020 - 16:52

Esodo estivo, traffico ancora intenso su strade e autostrade

In particolare nei nodi di Bologna, Firenze, Roma e Adriatica

Roma, 8 ago. (askanews) – Traffico intenso su strade e autostrade in questo secondo fine settimana di agosto, quello che precede il Ferragosto. Dal termine della mattinata i flussi, riferisce la Polizia Stradale, si sono confermati intensi soprattutto sulle direttrici più importanti e in corrispondenza dei nodi di Bologna, Firenze, Roma e sul corridoio adriatico.

Code a tratti si registrano ancora lungo la direttrice sud della A1 tra Casalpusterlengo e bivio con la A15, tra Modena e Bologna tra Roncobilaccio e Calenzano e tra nodo A1/A24 e Valmontone e tra Ferentino e Ceprano; in A14 tra Pescara e Vasto. In A22, in direzione sud, tra San Michele ed Affi, mentre in direzione nord tra Nogarole Rocca e Trento nord.

Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, per i trasporti nazionali. Per la giornata di domani, domenica 9 agosto, la limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti per i trasporti nazionali sarà dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Particolare intensità di traffico viene registrato sull’ A1-direzione nord: coda di circa 5 km tra Parma e il bivio A1/A15; A9-direzione nord: code di 3 km tra Como Centro e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera; A12-direzione est: coda di 5 km tra Recco e Chiavari; A12-direzione ovest: coda di 3 km tra Recco e Genova est; A15-direzione sud: 4 km di coda in direzione allacciamento A15/A12; A27-direzione nord: coda di 2 km tra Belluno svincolo e il Bivio A27/SS 51 Alemagna.

gci/sam