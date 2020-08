Giovedì 6 agosto 2020 - 16:55

Regioni: chiesto incontro a Speranza, De Micheli e Boccia su Tpl

Occorre collaborazione istituzionale

Roma, 6 ago. (askanews) – “Oggi la Conferenza delle Regioni ha chiesto un incontro urgente ai ministro della Salute, Roberto Speranza, alla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e al ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, sul tema del trasporto pubblico”, lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini.

“Occorre collaborazione istituzionale per fare tutto ciò che è possibile per la prevenzione nella fase di ripartenza, considerando per quanto riguarda il trasporto pubblico locale – ha concluso Bonaccini – che a settembre riapriranno le scuole e riprenderanno a pieno ritmo gran parte delle attività lavorative”.