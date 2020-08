Martedì 4 agosto 2020 - 15:37

Nas sequestrano 363 cartelle di pazienti morti nelle Rsa di Como

La Procura indaga per omicidio e epidemia colposi

Milano, 4 ago. (askanews) – Sono 363 le cartelle di pazienti deceduti per Coronavirus sequestrate dai carabinieri del Nas di Milano dopo gli accertamenti investigativi effettuati nei mesi scorsi in 17 residenze sanitarie assistenziali e un ospedale della Provincia di Como per verificare il rispetto dei protocolli di prevenzione e delle procedure anti contagio. Il sequestro, riferisce una nota, è scattato nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Como per far luce su eventuali responsabilità penali relative alla gestione dei pazienti Covid da parte della direzione delle varie strutture socio assistenziali della zona nella fase più critica della pandemia.

Il fascicolo, aperto in seguito ai 26 esposti presentati in procura da parenti delle vittime e del personale sanitario, ipotizza i reati di omicidio colposo ed epidemia colposa ed è per ora contro ignoti.

fcz/sam