Domenica 2 agosto 2020 - 17:31

In Lombardia 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 8 decessi

Stabili le terapie intensive, calano i ricoverati

Milano, 2 ago. (askanews) – Sono 38 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia, a seguito dei 7.712 tamponi effettuati ieri. Dei 38 nuovi casi, 6 sono ‘debolmente positivi’ e 4 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Le vittime sono state 8, portando a 16.815 decessi il totale in Lombardia dall’inizio della pandemia.

I guariti e dimessi di ieri sono 164, scendono di 5 i ricoverati non in terapia intensiva, che si attestano a 153; stabili i ricoverati in terapia intensiava, 5.

I nuovi casi sono 10 a Milano di cui 5 a Milano città; 9 a Bergamo; 4 a Brescia; 4 a Cremona; 3 a Mantova; 1 solo contagio rispettivamente nelle province di Monza-Brianza, Lodi, Varese, Sondrio e Como. In provincia di Lecco e Pavia non ci sono stati nuovi casi.

