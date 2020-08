Domenica 2 agosto 2020 - 17:32

Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 decessi

Stabili gli attualmente positivi, le terapie intensive e i ricoverati

Roma, 2 ago. (askanews) – Sono 239 i nuovi casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino, che portano a 248.070 i casi totali dall’inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono 12.456, come ieri. I guariti salgono a 200.460, 231 in più rispetto a ieri, mentre gli 8 decessi registrati da ieri – tutti in Lombardia – hanno portato la cifra totale a 35.154.

I ricoverati in terapia intensiva sono 42, uno in meno del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 708, con un leggero incremento, +3, rispetto a ieri.