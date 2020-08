Sabato 1 agosto 2020 - 12:27

Coronavirus, record di nuovi casi in India, Polonia, Giappone e Filippine

Negli Usa oltre 67.000 casi nelle ultime 24 ore

Roma, 1 ago. (askanews) – L’India ha registrato un nuovo record nei casi di contagio giornalieri: 57.118 in un solo giorno, secondo il ministero della Salute. L’India è il terzo Paese al mondo per contagi, con 1.695.988 infezioni. I decessi dall’inizio della pandemia nel Paese sono 36.511.

Anche in Giappone si registrano 1.579 nuovi casi di coronavirus e cinque morti nelle ultime 24 ore, il terzo giorno consecutivo in cui il dato delle infezioni raggiunge un nuovo record. I casi confermati nel Paese sono in tutto 36.548, compresi i 712 della nave da crociera Diamond Princess. I decessi sono stati 1.024. “Stiamo monitorando la situazione e siamo in stato di massima allerta”, ha detto il premier Shinzo Abe. “Condurremo test in maniera diffusa per individuare e trattare i portatori del virus”. Nella capitale Tokyo si è registrato l’incremento maggiore con 463 casi, per un totale di 12.691 contagi, la metà soltanto dalla metà di luglio.

Record di contagi anche nelle Filippine, con 4.963 casi di coronavirus in più nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute riferisce di un bilancio totale di 98.232 infezioni e di 2.039 decessi, 17 in più rispetto a ieri.

Nel continente europeo, nuovo record negativo per la Polonia, dove nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 658 casi di coronavirus. Lo ha riferito il ministero della Salute. Secondo l’agenzia Reuters 200 delle infezioni sono riferite alla regione mineraria della Silesia, la zona più colpita del Paese.

Si contano anche cinque morti, per un totale di 1.721 decessi e 46.346 casi da inizio pandemia.

Infine negli Stati Uniti si sono registrati altri 67.023 casi di coronavirus e 1.259 morti nelle ultime 24 ore secondo la Johns Hopkins University. Nel Paese si contano almeno 4.562.038 contagi da coronavirus e 153.314 decessi. La Russia, a sua volta, ha registrato altri 5.462 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 845.443 contagi nel Paese. Nello stesso lasso di tempo sono stati registrati anche altri 95 morti tra i pazienti affetti da Covid-19. Il totale dei decessi è pari a 14.058 dall’inizio della pandemia.

