Venerdì 31 luglio 2020 - 07:16

Colpo alla cosca di ‘ndrangheta Labate, 6 arresti a Reggio Calabria

Estorsione, detenzioni di armi e trasferimento fraudolento di valori

Roma, 31 lug. (askanews) – Colpo alla cosca di ‘ndrangheta dei Labate da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri,

I militari dell’Arma hanno arrestato 6 persone (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) accusate a vario titolo di estorsione, detenzioni di armi da guerra, comuni da sparo e clandestine e trasferimento fraudolento di valori. I carabinieri hanno anche sequestrato una impresa di onoranze funebri denominata “Croce Amaranto” con sede in Reggio Calabria e applicata anche una misura interdittiva personale (sospensione per mesi 12 dall’esercizio di pubblico ufficiale o servizio).

Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, Antonino Foti, su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, sostituti procuratori Diego Capece Minutolo e Stefano Musolino.