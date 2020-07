Mercoledì 29 luglio 2020 - 16:20

TikTok: riveleremo nostri algoritmi, concorrenti facciano lo stesso

App cinese accusata di raccogliere dati per conto di Pechino

Roma, 29 lug. (askanews) – TikTok ha annunciato oggi che rivelerà come funzionano i propri algoritmi, invitando i concorrenti a fare altrettanto. La decisione è stata annunciata dall’amministratore delegato, l’ex dirigente della Disney Kevin Mayer, dopo che diversi parlamentari americani hanno espresso preoccupazione per l’applicazione cinese, sostenendo che potrebbe essere usata da Pechino per raccogliere dati. Lo stesso segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nelle scorse settimane non ha escluso l’ipotesi di imporre un divieto alle app cinesi.

Nel comunicato stampa, l’amministratore delegato ha sottolineato come l’azienda sia sottoposta a una più stretta sorveglianza proprio per le sue “origini cinesi”, dicendo di “accettare la sfida garantendo maggiore trasparenza e responsabilità”.

Quindi ha aggiunto: “Riteniamo che la nostra industria dovrebbe avere standard eccezionalmente elevati.

Ecco perché crediamo che tutte le aziende dovrebbero svelare agli enti regolatori i propri algoritmi, le politiche di moderazione e i flussi di dati. Noi non non aspetteremo che arrivino le norme, ma TikTok ha fatto il primo passo lanciando un Centro di Trasparenza e Responsabilità sulle pratiche di moderazione e dati. Gli esperti possono osservare le nostre politiche di moderazione in tempo reale, così come esaminare il codice che guida i nostri algoritmi. Questo ci pone un passo avanti nel settore e incoraggiamo gli altri a fare altrettanto”.

La dichiarazione arriva poche ore prima dell’audizione al Congresso dei colossi Google, Facebook, Amazon e Apple.

Sim MAZ