Martedì 28 luglio 2020 - 19:15

Saliti a 73 i positivi al coronavirus legati al sushi bar di Savona

Altri 2 dipendenti

Genova, 28 lug. (askanews) – Sono saliti a 73 i casi di coronavirus legati al cluster del sushi bar di Savona. Oggi infatti altri 2 dipendenti del ristorante sono risultati positivi. Lo ha reso noto la Regione Liguria.

In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’Asl 2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

Fos/Int2