Lunedì 27 luglio 2020 - 11:20

Caso camici, Fontana: negozio corretto, male è in chi guarda

"Chiesto a cognato di rinunciare per evitare strumentalizzazioni"

Milano, 27 lug. (askanews) – “Sono tutt’ora convinto che il negozio sia stato del tutto corretto, ma poiché il male è negli occhi di chi guarda ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare strumentalizzazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell’intervento al Pirellone per chiarire sul caso camici forniti alla Regione Lombardia della Dama, società del cognato e per il 10% della moglie del governatore.

Fontana ha ribadito di non aver saputo nulla della fornitura onerosa fino al “12 maggio”. La decisione di coprire con un bonifico il costo della fornitura, ha spiegato Fontana, è stata una “decisione spontanea e volontaria, perché il mio legame aveva creato uno svantaggio solo perché azienda è legata a mia famiglia”.