Domenica 26 luglio 2020 - 11:15

Litiga con la ragazza e si butta dal Pincio, morto 21enne a Roma

Volo di 15 metri, spirato poco dopo essere giunto all'ospedale

Roma, 26 lug. (askanews) – Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a Roma.

A quanto ricostruito dai carabinieri, attorno alle 2.20 di notte il ragazzo stava passeggiando con la sua fidanzata, con la quale aveva avuto un diverbio per motivi sentimentali, e mentre stavano parlando, senza dare nessun tipo di preavviso, si è buttato di sotto, schiantandosi su via Gabriele Da’Anunzio dopo un volo di 15 metri. I due ragazzi sono nati a Roma 21 anni fa, entrambi di origini sud-americani. Il ragazzo non è morto sul colpo. La ragazza ha immediatamente chiamato il 112 e i sanitari giunti sul posto hanno traposrtato il ragazzo all’ospedale di San Giovanni, dove è spirato poco dopo.

La ragazza ha riferito ai carabinieri di San Lorenzo in Lucina e di Piazza Venezia che il fidanzato aveva bevuto molto durante la serata.

Dalla testimonianza della ragazza, nonché da altre testimonianze raccolte e dai rilievi condotti sul posto dai carabinieri, non ci sono dubbi che si sia trattado di un suicidio. Come vule la prassi, tuttavia, è stato aperto un fascicolo e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.