Sabato 25 luglio 2020 - 02:24

Governatore Fontana indagato: “Duole apprenderlo dalla stampa”

Il presidente: certo dell'operato della Regione

Milano, 25 lug. (askanews) – “Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa. Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato, con un post su Facebook, la notizia del proprio coinvolgimento nell’inchiesta sul caso dei camici in Regione.

Il governatore Fontana è indagato in relazione alla partita di camici fornita alla Regione Lombardia da Dama, società di proprietà di suo cognato Andrea Dini e partecipata anche da sua moglie Roberta Dini. L’iscrizione nel registro degli indagati del presidente della Regione Lombardia arriva dopo che nei giorni scorsi erano già stati indagati suo cognato Dini e Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, la centrale acquisti regionale, per turbata libertà nella scelta del contraente.

L’inchiesta milanese, condotta dai pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, riguarda nello specifico il contratto per la fornitura di 75 mila camici da destinare a medici e infermieri nella fase più critica dell’emergenza Coronavirus. Un contratto di acquisito da 513 mila euro sottoscritto il 16 aprile e poi trasformato in donazione intorno il 20 maggio. Vale a dire poco dopo l’intervista rilasciata dal governatore il 15 maggio a Report, la trasmissione di Rai 3 che per prima si occupò del caso. ll sospetto degli inquirenti milanesi coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli è che quell’intervista, caratterizzata da domande sostanzialmente generiche sulla gestione dell’emergenza in Lombardia e senza nessun riferimento diretto alla vicenda dei camici, possa comunque aver allertato il governatore, al punto da spingerlo a intervenire in prima persona per trasformare il contratto ottenuto dall’azienda del cognato (che tra l’altro controlla il noto marchio di abbigliamento Paul&Shark) in donazione.

Lme