Venerdì 24 luglio 2020 - 13:05

Milano ancora in allerta dopo il nubifragio

Temporali da ovest

Milano, 24 lug. (askanews) – Dopo l’esondazione del Seveso di stamani a Milano sono in corso i lavori per ripristinare la viabilità nei quartieri colpiti dalla piena, ma desta preoccupazione l’arrivo da ovest di nuovi temporali, che alle 11:50 erano ancora sul Ticino e la provincia di Novara. È l’aggiornamento della situazione dell’assessore comunale alla Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli. Il Lambro, dopo aver raggiunto una quota elevata a quasi 40 centimetri dall’esondazione, è invece sceso lentamente e quindi i problemi stanno rientrando.

I problemi maggiori si sono avuti, come di consueto in queste occasioni, nello spicchio nord della città delimitato dai quartieri Isola e Niguarda, passando per Maggiolina, Marche, Istria, Pratocentenaro. Il viale Fulvio Testi, una delle principali arterie urbane, è in fase di riapertura completa, poi toccherà a via Arbe e in contemporanea alla direttrice piazza Caserta, via Veglia, via Suzzani.

Quanto ai sottopassi, l’assessore ha osservato che, grazie ai lavori di questi mesi, Astesani, Leoni, Rubicone sono stati chiusi solo poco tempo. Negrotto invece ha ancora una difficoltà grave e le squadre stanno lavorando.

Asa/Int5