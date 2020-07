Giovedì 23 luglio 2020 - 08:37

Il medico di Alex Zanardi dice che sarà una scalata dura come l’Himalaya

Medicina riabilitativa dell'ospedale Valduce "Villa Beretta"

Roma, 23 lug. (askanews) – “Quello che posso dirle è che in questo momento lui è davanti all’Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la farà. E’ qui soltanto da due giorni e dall’incidente è passato un mese… Una cosa la sappiamo: siamomolto determinati. I miracoli non li fa nessuno e qui nessuno pensa di essere onnipotente ma faremo tutto ciò che sarà possibile fare, come facciamo sempre con i nostri pazienti”. Lo afferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, Franco Molteni, 64 anni, direttore della divisione di medicina riabilitativa dell’ospedale Valduce “Villa Beretta” a Costa Masnaga nel Lecchese dove da due giorni è ricoverato Alex Zanardi.

