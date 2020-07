Giovedì 23 luglio 2020 - 15:00

Ad agosto il Museo Egizio di Torino sarà aperto tutti i giorni

Il direttore: "Scommessa in cui crediamo moltissimo"

Torino, 23 lug. (askanews) – Il Museo Egizio di Torino torna all’orario normale ad agosto. Dopo l’emergenza Covid aveva riaperto i battenti lo scorso 2giugno ma solo nel weekend. Ora invece, a partire dal 31 luglio, lancia la campagna “Vacanze Egiziane”, con apertura il lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18.30.

“E’ una scommessa in cui crediamo moltissimo, ma anche un dovere nei confronti della città, per garantire l’accessibilità di un patrimonio che appartiene a tutti e che crediamo possa attrarre cittadini e turisti – ha detto Christian Greco, direttore del Museo Egizio -. Pur continuando a convivere con molte incertezze, come tutti, abbiamo sentito la responsabilità di ricambiare la fiducia che il pubblico ci sta accordando dal giorno della riapertura”.

Confermate per il mese di agosto le tariffe scontate (intero a 9 euro, ridotto studenti a 2 euro, ridotto giovani a 1 euro, Family Ticket per nuclei composti da due adulti e due minorenni al costo di 18 euro), oltre all’obbligo di acquistare il biglietto online.

I visitatori avranno quindi l’opportunità di scoprire, avendo a disposizione orari di apertura molto più ampi, la collezione permanente del Museo, la mostra temporanea “Archeologia Invisibile” e “Lo sguardo dell’antropologo”, progetto espositivo realizzato in collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino.