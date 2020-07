Martedì 21 luglio 2020 - 14:27

Zanardi lascia l’ospedale di Siena per un centro di riabilitazione

Lo ha reso noto il presidente della Toscana Enrico Rossi

Firenze, 21 lug. (askanews) – “Siena, Ospedale Le Scotte, sanità toscana pubblica: Zanardi lascia l’ospedale di Siena per un centro di riabilitazione. Conosco bene gli operatori sanitari che sono intervenuti; li ringrazio di cuore per l’umanità, la sobrietà e la competenza. Sicuro che ciò che avete fatto per Zanardi lo avreste fatto per chiunque altro, con lo stesso amore e la stessa dedizione”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul trasferimento di Alex Zanardi in un centro specialistico di neuro-riabilitazione.

