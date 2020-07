Martedì 21 luglio 2020 - 12:25

A Genova corteo lumaca di tir contro il caos autostrade

In concomitanza con la visita della ministra De Micheli

Genova , 21 lug. (askanews) – A Genova è in corso il corteo lumaca di tir organizzato dal comitato “Salviamo Genova e la Liguria” per protestare contro il caos sulle autostrade liguri. Una dozzina di mezzi pesanti, partiti da lungomare Canepa, stanno attraversando il centro cittadino, in concomitanza con la visita nel capoluogo ligure del ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, per il riavvio dei lavori del nodo ferroviario.

Una delegazione del comitato incontrerà poi il ministro in prefettura per chiedere garanzie sul risarcimento dei danni, interventi per disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le attività di ispezione sulla rete stradale ed autostradale e la definizione di un programma dei lavori che contemperi efficacemente le necessarie attività di ispezione senza penalizzare l’economia regionale.

