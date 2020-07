Lunedì 20 luglio 2020 - 12:00

Vaticano: la parrocchia non è democrazia ma coinvolgere i laici

Pubblicata un'istruzione della congregazione del Clero

Città del Vaticano, 20 lug. (askanews) – “Si potrebbe dire che il senso del documento è ricordare che ‘nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti possono trovare il loro posto’ nell’unica famiglia di Dio, nel rispetto della vocazione di ciascuno, cercando di valorizzare ogni carisma e di preservare la Chiesa da alcune possibili derive, come ‘clericalizzare’ i laici o ‘laicizzare’ i chierici, o ancora fare dei diaconi permanenti dei ‘mezzi preti’ o dei ‘super laici'”. Il sotto-segretario della congregazione vaticana per il Clero, mons. Andrea Ripa, spiega così l’istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” pubblicata oggi.

Vanno evitati, spiega il presule, “due noti estremi, quello cioè di una parrocchia in cui il parroco e gli altri presbiteri si occupano di tutto e decidono da soli di ogni cosa, relegando le altre componenti della comunità a un ruolo marginale, al massimo da esecutori; oppure, all’opposto, una sorta di visione “democratica” in cui la parrocchia non ha più un pastore, ma solo funzionari – chierici e laici – che ne gestiscono i diversi ambiti, con una modalità spesso definibile come ‘aziendale'”.