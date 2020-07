Domenica 19 luglio 2020 - 17:40

La situazione coronavirus in Italia oggi (in breve)

I dati del ministero della Salute

Roma, 19 lug. (askanews) – I nuovi esposti al SARS-CoV-2, che provoca la COVID-19, in Italia sono 219 in 24 ore, mentre i morti risultano 3 (ieri 14), il dato più basso da febbraio. Nessun decesso è stato registrato in Lombardia. Il totale dei morti è 35.045. Sono in estrema sintesi i dati giornalieri diffusi dal ministero della Salute.

