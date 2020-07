Venerdì 17 luglio 2020 - 17:17

Coronavirus, in Italia +233 casi in 24 ore e 11 morti

In Lombardia e Piemonte 55 nuovi casi in ciascuna Regione

Roma, 17 lug. (askanews) – Aumenta di 233 il bilancio dei casi di contagio al Covid-19 in Italia, dove si registrano altre 11 vittime. Ad oggi i casi totali registrati dalla Protezione Civile sono 243967, mentre il bilancio dei morti sale 35028.

In Lombardia si registrano 55 nuovi casi così come in Veneto, 54 in Emilia Romagna e 8 in Piemonte.