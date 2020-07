Venerdì 17 luglio 2020 - 17:25

Coronavirus, chiuso uno stabilimento balneare a Ostia

Un caso positivo di un uomo di nazionalità del Bangladesh

Roma, 17 lug. (askanews) – “La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare ad Ostia in attesa delle verifiche sui contatti di un caso positivo di nazionalità del Bangladesh”, lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio,spiegando: “Si sta già svolgendo l’indagine epidemiologica da parte della Asl a partire dai dipendenti della struttura e dai contatti stretti dell’uomo che è stato posto in isolamento. Il caso indice sembra essere un coinquilino sempre di nazionalità del Bangladesh andato a Milano. Avviate le procedure del contact tracing nazionale”.

Gtu/Int9