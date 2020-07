Giovedì 16 luglio 2020 - 17:45

Coronavirus, in Lombardia in 24 ore 80 nuovi positivi

In aumento i casi anche in Emilia Romagna.

Roma, 16 lug. (askanews) – E’ cresciuto di 80 unità il numero totale dei positivi in Lombardia. Ieri l’incremento era stato di 63. In Emilia Romagna l’incremento registrato nelle ultime 24 ore è di 46 nuove persone positive al Covid-19 (ieri erano 18). Sette i nuovi casi in Piemonte mentre in Veneto secondo la Protezione Civile i casi sono aumentati di 29 unità. E’ quanto emerge dall’aggiornamento dei dati pubblicati sul sito della Protezione Civile. C’è da rilevare che in Veneto, proprio oggi nel centro della Croce Rossa di Jesolo, sono stati riscontrati 43 positivi fra i migranti.