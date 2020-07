Giovedì 16 luglio 2020 - 16:18

Coronavirus: 43 positivi nella sede della Croce Rossa di Jesolo

42 ospiti della struttura e 1 operatore sociosanitario contagiati

Jesolo, 16 lug. (askanews) – Risultano essere 43 le persone positive al Covid-19 presso la sede della Croce Rossa Italiana di Jesolo (Venezia). E’ quanto emerge dagli esiti dei 142 tamponi a cui sono stati sottoposti gli ospiti e gli operatori della struttura. Le 43 positività, asintomatiche, riguardando nello specifico 42 ospiti di nazionalità africana e 1 dipendente sociosanitario della struttura. “La situazione è sotto controllo – ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, nel corso di una conferenza svoltasi in Municipio – ma va costantemente monitorata, non tanto per i contagiati che lasceranno questa città in giornata, bensì per chi resta in struttura affinché non possa liberamente circolare durante il periodo di isolamento. A tal proposito – ha sottolineato Zoggia – ho firmato un’ordinanza che impone alla Croce Rossa l’obbligo di vigilare su questo”. E’ stato quindi stabilito che all’interno della sede della Croce Rossa potranno rimanere solo 85 persone, in quarantena per due settimane e controllate dal personale sociosanitario e dalle Forze dell’Ordine che da oggi perlustreranno la zona.