Giovedì 16 luglio 2020 - 19:07

Coronavirus, 230 nuovi casi e 20 decessi nelle ultime 24 ore

Risalgono i contagi e il totale dei decessi supera quota 35mila

Roma, 16 lug. (askanews) – Sono stati 20, nelle ultime 24 i decessi in Italia a causa del Covid-19, mentre aumentano i contagi: 230 nuovi casi registrati oggi (ieri l’aumento era di 163). E’ quanto emerge dall’aggiornamento dei dati pubblicati dalla Protezione civile. Il totale dei decessi supera quota 35mila e sale dunque a 35.017.

Il totale degli attualmente positivi è 12.473. E’ cresciuto di 47 unità, in 24 ore, il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, oggi sono 750. Scende di 4 unità, quello dei ricoverati in terapia intensiva che sono ora 53, mentre sale di 31 unità il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare, che sono 11.670.

I dimessi/guariti totali sono 196.246, +230 nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Italia 50.432, tamponi per un totale di 6.103.492.