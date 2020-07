Mercoledì 15 luglio 2020 - 20:14

Too Good To Go e Grom, i consigli per una estate senza sprechi

Quattro idee per non sprecare #neancheuncucchiaino

Roma, 15 lug. (askanews) – Grom è la prima catena di gelaterie ad unirsi a Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare. Da ora sarà quindi possibile ordinare le “Magic Box Grom” con gelato, biscotti, creme e altri prodotti emblematici dell’esperienza Grom. Per l’occasione, Grom e Too Good To Go lanciano insieme i consigli estivi per non sprecare #neancheuncucchiaino di ottimo gelato.

Sono ben 400 le tonnellate di gelato e prodotti caseari sprecate ogni anno. Proprio per abbattere questi sprechi nel periodo di massima produzione e consumo di gelato nasce la collaborazione tra Too Good To Go, l’applicazione che permette agli utenti di acquistare delle “Magic Box” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, e Grom, la prima catena di gelaterie in Italia ad essere accolta sull’app e ad unirsi alla lotta contro lo spreco alimentare. Nei 40 punti vendita Grom presenti nelle maggiori città italiane (Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Torino, etc.), sarà dunque possibile ordinare le “Magic Box Grom”, con una selezione a sorpresa di gelati, biscotti, creme e altri prodotti emblematici dell’esperienza Grom.

“In questo momento di ripartenza e di riapertura delle attività commerciali è per noi importante mettere a disposizione dei nostri partner uno strumento come Too Good To Go, che può rendere i processi più facili e immediati e allo stesso tempo fare la differenza in termini ambientali, sociali ed economici”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Siamo particolarmente lieti di iniziare questa collaborazione con Grom nelle maggiori città italiane e ci auguriamo di estenderla in tutta Italia e ad altri progetti, capaci di unire le due realtà negli intenti e nel messaggio contro lo spreco alimentare.”

“Teniamo molto alla sostenibilità delle nostre gelaterie e del nostro operato. Siamo quindi orgogliosi di essere la prima catena di gelaterie italiane a fronteggiare la lotta allo spreco alimentare insieme ad un partner come Too Good To Go.”, commenta Sara Panza, General Manager di Grom. “È un passo importante, che vuole essere soltanto uno degli step per affrontare attivamente lo spreco. L’obiettivo è di aumentare ed intensificare le iniziative, ma non solo: saremmo felici di essere gli apripista per quel che concerne il nostro settore e, quindi, di essere presto affiancati da altri player in una lotta che riguarda tutti noi”.

Evitare lo spreco alimentare potrebbe avere un impatto davvero positivo sul mondo in cui viviamo. Too Good To Go e Grom hanno pensato anche ad alcuni modi per farlo comodamente da casa, con un po’ di creatività. Ecco i consigli per non sprecare #neancheuncucchiaino.

1. Il fondo del barattolino diventa uno snack sfizioso A chi non è capitato che rimanessero due centimetri di gelato sul fondo del barattolo? Per trasformarli in un invitante snack gelato, basta lasciare congelare bene e sfilare il barattolo aiutandoti con un coltello fino a quando non rimarrà solo il gelato. Con un coltello lisciare le due parti e cospargere di granelle (o di crema – non calda – al cioccolato). L’ultimo tocco è posizionare lo stecco “da passeggio”, per uno snack diverso e sempre gustoso.

2. L’alleato perfetto per farcire i dolci: il gelato avanzato Anche se le due cucchiaiate rimaste sembrano tristi da mangiare da sole, diventano davvero invitanti se combinate con un’ottima torta paradiso, un banana bread, ma anche una crostata. Un piccolo espediente per trasformare tanti dolci in freschi dessert estivi.

3. Abbinare il gelato con la frutta di stagione Se il gelato è il re dell’estate, allora la frutta è la sua regina: fresca e delicata, è la protagonista delle tavole estive. Unita al gelato diventa il migliore dei dessert, da gustare durante un pranzo all’aperto o per una merenda sfiziosa. E viceversa, con la frutta troppo matura? Raffreddare in freezer per qualche ora e una volta che la frutta è congelata, frullare per ottenere un “finto” gelato homemade.

4. Spazio alla fantasia: il gelato protagonista delle ricette estive Il gelato non è solo un accompagnamento, può essere a tutti gli effetti il protagonista di tante ricette estive. Sui blog di Grom e Too Good To Go tanti spunti per creare ottimi dessert.