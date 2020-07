Mercoledì 15 luglio 2020 - 17:57

Coronavirus, sale il numero dei contagiati +162, 13 i morti

Ancora positive oggi sono 12.493 persone

Roma, 15 lug. (askanews) – Salgono i contagi di Sars-Cov-2 in Italia: secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, nelle ultime 24 ore sono 162 i nuovi casi di positività al Covid-19, ieri erano stati 114. Il numero dei decessi è di 13, in lieve calo rispetto ai 17 di ieri. Sale così a 34.997 il numero dei morti in totale. Gli attuali positivi in Italia sono 12.493, 426 in meno di ieri. I guariti sono 198.016, 575 più di ieri.