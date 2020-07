Lunedì 13 luglio 2020 - 14:56

“Un militare disse che Stefano Cucchi era conciato male”

La testimonianza di un luogotenente nel processo sul depistaggio

Roma, 13 lug. (askanews) – “Un militare del Nucleo operativo, di ritorno dall’udienza di convalida di Stefano Cucchi, disse che il giovane era conciato male, tanto che aveva difficoltà a camminare”. Lo ha detto il luogotenente Giancarlo Silvia, del Nucleo comando della compagnia Roma-Casilina, nel corso della sua testimonianza davanti ai giudici del tribunale di Roma nell’ambito del proceso per i presunti depistaggi sul caso del giovane geometra morto ad una settimana dal suo arresto per spaccio. Il militare che è in servizio nell’ufficio dal 2003 ed ha il ruolo di ‘caposcrivano’, rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò e dei legali di parte civile, ha spiegato poi che “quella confidenza” su Cucchi non fu riferita a lui direttamente e che comunque lui non approfondì e “nemmeno l’ha rappresentata” successivamente ai suoi superiori.

Il pubblico ministero Giovanni Musarò ha poi presentato una lettera inviata il 26 ottobre 2009 al comando della compagnia coinvolta nell’arresto di Cucchi nel quale lo scrivente “aggiunge personale plauso” per come era stata gestita la vicenda. “A 4 giorni dalla morte di Stefano Cucchi”, ha sottolineato il pm. E’ usuale una nota del genere per un arresto di spaccio di droga?, è stato chiesto. “No, certamente”, ha detto il lugotenente Silvia il quale ha chiarito che nell’Arma quanto c’è un militare coinvolto si redige un ‘Rapporto sul fatto’ e che per la vicenda Cucchi questo non è avvenuto.

