Sabato 11 luglio 2020 - 15:48

‘Ci risiamo: nuovi pazienti Covid’ (lo sfogo di un infermiere di Cremona)

"Il virus esiste, non è magicamente sparito"

Milano, 11 lug. (askanews) – “Ci risiamo”. Comincia con queste parole lo sfogo pubblicato su Facebook da Luca Alini, infermiere professionale presso l’Asst di Cremona, nel quale evidenzia il ritorno nel suo reparto di pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. “Per ora la cosa è limitata, non come a febbraio o marzo o l’inizio di aprile, quando i Covid erano 30 su 30 in reparto più altrettanti ricoverati in altri reparti, quando su 30 pazienti 26 erano ventilati. Ma il Coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere” ha aggiunto nel messaggio condiviso sul social network da più di 5.000 persone in 48 ore.

“Il virus esiste, non è magicamente sparito, e sta mietendo ancora vittime in altre parti del mondo. Da noi ha già dato, ma non sta scritto da nessuna parte che non possa ricominciare a farsi vivo, e, cosa più importante, il virus non lo sa che noi infermieri, medici, oss ed il resto del personale sanitario siamo distrutti da 3 mesi di lavoro intenso, fatto di paura, tensione, preoccupazioni, emozioni intense e continuo contatto con la morte” ha ricordato nel suo lungo intervento online.

“L’ultimo paziente della prima ondata è stato dimesso, dal nostro reparto, il 30 giugno. Sono passati 8 giorni. Non siamo più Covid free, ma poco importa. Spero che tutto ciò che è stato non si ripeta, ovviamente, ma nessuno ne può avere la certezza, e chi afferma il contrario a mio parere è un bugiardo clamoroso” ha concluso aggiungendo di provare “tristezza e rabbia allo stesso tempo” per le persone senza “la minima cognizione di causa si mettano a pontificare, a esprimere giudizi, a incolpare questo o quell’altro di crimini non meglio precisati”.

Asa/Int9