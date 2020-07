Venerdì 10 luglio 2020 - 16:43

Secondo Vincenzo De Luca bisogna chiudere le porte ai Paesi con alto contagio

Fare attenzione ai rientri dagli Usa, quando c'è un focolaio quarantena

Napoli, 10 lug. (askanews) – “Credo che dobbiamo cominciare a chiudere le porte in relazione a Paesi dove c’è un contagio amplissimo e credo che dobbiamo fare attenzione ai rientri dagli Stati Uniti che non mi pare sono tra i Paesi dai quali è vietato partire per l’Italia”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Nelle ultime settimane abbiamo avuto un ritorno di epidemia, abbiamo aperto i confini e sono ripartite tutte le attività economiche, quindi, c’era da aspettarselo”, ha aggiunto il governatore. De Luca ha poi ricordato “l’esperienza che abbiamo avuto con un nostro concittadino venuto direttamente da New York a Fiumicino, e lì ha preso il treno Alta velocità senza alcun controllo. Dobbiamo fare attenzione perché abbiamo aperto tutto e il livello dei controlli si è abbassato in maniera estremamente pericolosa”.

“Vedo che in altre parti d’Italia, quando si tratta di mettere in quarantena, non si decide. Noi abbiamo un altro sistema: quando c’è un focolaio, quarantena per 15 giorni, poi si vede – ha concluso De Luca – In questa fase dobbiamo fare attenzione a tutti i focolai che si accendono e dobbiamo intervenire in maniera rapida”.

