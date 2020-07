Venerdì 10 luglio 2020 - 17:09

Mario Draghi nell’accademia del Papa, la stima della Santa Sede

Nel 2010 il suo intervento sulla riforma del patto di stabilità

Città del Vaticano, 10 lug. (askanews) – Nel 2010 il mondo era un altro mondo e Mario Draghi, allora governatore della Banca d’Italia, intervenne, a porte chiuse, ad una riunione della Pontificia accademia delle Scienze sociali, nella preziosa cornice della Casina Pio IV, nel cuore dei giardini vaticani.

Erano passati pochi anni dalla crisi finanziaria mondiale del 2008, la più grave dopo quella del 1929, la Grecia aveva toccato il fondo, e un anno dopo, in pieno agosto, Draghi, a quel punto presidente in pectore della Banca centrale europea, scrisse insieme al suo predecessore uscente Jean Claude Trichet una lettera riservata al governo italiano guidato da Silvio Berlusconi nella quale – si seppe quando la missiva finì alla stampa – nel pieno di una tempesta dei mercati che fece schizzare lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi, Francoforte chiedeva misure di risanamento economico quali condizione per il sostegno europeo a Roma.

Draghi intervenne in Vaticano nella sua veste di presidente del Financial stability board. “Ci sono altri paesi nel mondo che in assenza di correzioni precauzionali accusano rischi simili” alla Grecia, sottolineò Draghi, chiedendo di fare subito sulla riforma della regolamentazione finanziaria. “Se le condizioni economiche peggiorano e noi non abbiamo riformato il sistema finanziario ci potranno essere rischi di una nuova spirale ribassista”. Per l’allora governatore di Bankitalia, “la lezione della crisi è che occorre rivedere il concetto del Patto di stabilità e crescita e rafforzare il governo economico dell’Unione”. Sino ad allore, esso era consistito in “un meccanismo di osservazione dei bilanci pubblici”. Era necessario a quel punto renderlo più incisivo ed estenderlo all’area delle riforme strutturali perché “l’assenza di tali riforme è il motivo alla base della mancata crescita” e “la ripresa è troppo fragile per permettere temporeggiamenti”. Il discorso di Draghi fece pendant con un discorso dello stesso tono pronuniciato a migliaia di chilometri di distanza dalla canelliera tedesca Angela Merkel. Il gabinetto del governo tedesco, a Berlino, approvò un provvedimento che consentiva alla Germania di dare il suo contributo al piano di salvataggio della Grecia, ma, avvertì Frau Merkel, c’erano delle “lezioni” da trarre dalla crisi greca, e, in particolare, la necessità di norme più rigide contro la speculazione finanziaria sui mercati e “la trasformazione del patto di stabilità in modo che non possa essere aggirato”. Il titolo di molti giornali, il giorno dopo, fu: Merkel e Draghi, riformare il patto di stabilità.

Sembra un secolo fa, tutto sembra mutato. Draghi è passato alla storia, nel corso del suo mandato di presidente della Bce, per aver salvato l’euro con la politica del quantitative easing, con un discorso, pronunciato nel luglio del 2012, con il quale assicurò che Francoforte avrebbe fatto “whatever it takes”, costi quel che costi, per preservare la moneta comune. All’esplodere della pandemia da coronavirus, poi, lo stesso Draghi, ormai concluso il suo mandato alla Bce, ha scritto un commento sul Financial Times suonato come campanello d’allarme in molte cancellerie europee: “Di fronte all’imprevedibilità delle circostanze è necessario un cambiamento di mentalità, al pari di quello operato in tempo di guerra. La crisi che stiamo affrontando non è ciclica, la perdita di guadagni non è colpa di nessuno di coloro che ne stanno soffrendo. Esitare adesso può avere conseguenze irreversibili: ci serva da monito la memoria delle sofferenze degli europei durante gli anni Venti. La velocità a cui si stanno deteriorando i bilanci privati – a causa di una pure inevitabile e auspicabile chiusura di molti paesi – deve essere affrontata con altrettanta rapidità nel dispiegare le finanze pubbliche, nel mobilitare le banche e nel sostenerci l’un l’altro, come europei, per affrontare questa che è, evidentemente, una causa comune”. Angela Merkel, ancora cancelliera tedesca, sta guidando in questi mesi perigliosi l’Unione europea facendo appello alla solidarietà continentale. In Vaticano non comanda più Benedetto XVI ma Papa Francesco.

Che, oggi, ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali “l’Illustre Professore Mario Draghi, già Presidente della Banca Centrale Europea (Italia)”. Allievo dei gesuiti del liceo Massimo di Roma, Draghi non ha mai interrotto il filo che discretamente lo lega al mondo cattolico romano. Oggi questa nomina nel “think tank” vaticano che riflette sulla dottrina sociale della Chiesa può sembrare prettamente onorifica. Eppure mostra una speciale stima che Jorge Mario Bergoglio nutre nei confronti dell’economista romano. Non c’entrano i rumors che danno Draghi proiettato, peraltro non per sua volontà, verso Palazzo Chigi. C’entra invece la chiara visione che il Pontefice argentino ha della crisi epocale che l’umanità deve affrontare, la sua profonda diffidenza nei confronti dei risorgenti nazionalismi, o sovranismi che dir si voglia, la consapevolezza che l’Europa ha bisogno di un nuovo slancio di solidarietà, e il suo sguardo favorevole, ancorché silenzioso, verso la cancelliera tedesca. E dieci anni dopo, siamo di nuovo lì, questa volta con il mondo stravolto dalla pandemia del coronavirus e la necessità di un robusto sostegno pubblico: Angela Merkel, Mario Draghi, e il Vaticano.