Venerdì 10 luglio 2020 - 18:28

Lombardia, 4 progetti per rilancio centro vitivinicolo Riccagioia

È una delle sedi territoriali di Ersaf

Milano, 10 lug. (askanews) – La Regione Lombardia, tramite Ersaf, ha raccolto quattro proposte progettuali per il rilancio del centro vitivinicolo Riccagioia, una delle sedi dell’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Una riguarda la realizzazione di un Hub Agri 4.0 con partner selezionati, la seconda concerne la realizzazione di un sito turistico ricreativo, la terza si basa sulla realizzazione di un Parco Tematico e l’ultima è un contributo metodologico per l’orientamento del progetto.

“Si è chiusa la ‘fase 1’: abbiamo raccolto le proposte progettuali per il rilancio del sito di Riccagioia. Immaginiamo un futuro votato all’agricoltura, al turismo e alla valorizzazione di tutto il territorio dell’Oltrepò Pavese” ha commentato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che, questa mattina, ha incontrato proprio a Riccagioia, sul territorio comunale di Torrazza Coste (Pavia), i rappresentanti istituzionali del territorio.

“Entro fine anno – ha aggiunto – Ersaf provvederà a effettuare tutte le attività di valutazione dei progetti esecutivi presentati e utili alla decisione di assegnazione del progetto. Quindi, entro febbraio 2021 intendiamo assegnare il progetto e partire con tutte le attività di start-up operative”. L’obiettivo della Regione è costituire a Riccagioia un bacino di tech-ingegneria applicata al settore primario e agroindustriale che si integri con il settore del turismo a livello agro-enologico, in grado di stimolare e valorizzare l’Oltrepò.